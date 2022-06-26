Tuba Torun ile evlenen CHP'li Aykut Erdoğdu'ya şok! Eski eşi Özge Erdoğdu'dan videolu intikam
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce Özge Erdoğdu'dan boşanarak 13 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile dünya evine girdi. Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce Özge Erdoğdu ile boşandı. Bu boşanmanın hemen ardından 2 hafta kadar önce CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlendi.
Eski eş Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından Aykut Erdoğdu ile eski eşi Özge Erdoğdu arasında geçen telefon görüşmesini içeren bir video paylaşıldı.
"İKNA ETMEYE ÇALIŞTI"
Video, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Torun'la ilişkisini öğrendikten sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Tuba Torun ile evlendi." notuyla yayınlandı.
"KEMAL BEY'İ BEŞ KERE ARADIM, BUNU LİSTEYE AL DİYE"
Telefon görüşmesinde Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görüldü.
Aykut Erdoğdu'nun kullandığı skandal ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Özge Erdoğdu'yu ikna etmek için yeni eşi Tuba Torun hakkında "Bak dertleşmekse bilmem neyse şuysa buysa. Tuba hiçbir şey çekmedi. Tamam mı? Dört senedir, ehli namus, parasını, evini de her şeyini şey yaparak, siyasetine bakarak, anasıyla ilişkilerine bakarak. Harbiden babalık ettim ben. Ben olmasam sanki gidecekmiş, evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ben bin kere söyledim 'Önüne biri çıkarsa git' Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranarak. Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Beyi beş kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u beş kere aradım 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani." ifadelerini kullandı.
Video kaydında Özge Erdoğdu Aykut Erdoğdu'ya cevaben "Aykut boşver. Benimle ilgili, sana bir şey diyeyim mi? Benden çok özür diledi, yalvardı. Senin elini ayağını öpeyim dedi bana. Benim hakkımda konuşma dedim. Tuba bunu nereden çıkardın dedim" dedi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI: "EŞİM TUBA ŞU AN HASTANEYE KALDIRILDI..."
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Aykut Erdoğdu açıklama yaptı. Erdoğdu, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem..." dedi.
Şimdiki eşi Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını belirten Aykut Erdoğdu, "Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım... Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum... Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek..." ifadelerini kullandı.
Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından videoyu paylaşan hesap kapanırken Tuba Torun da hesabını korumaya aldı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
"SİYASİ HAYATI BİTTİ"
Gazeteci Cengiz Alçayır Aykut Erdoğdu'nun skandal ve çirkin ifadeleri hakkında sosyal medyadan yorumda bulunarak, "CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un siyasi hayatı Erdoğdu'nun eşinin servis ettiği ses kaydıyla muhtemelen bitmiştir..! BURADAKİ ASIL MEVZU; CHP'de siyasetin nasıl yapıldığı, nasıl sürdüğü ve nasıl bittiğinin kayda alınmış olmasıdır!" dedi.
"ERKEK BASİTLİĞİ VE AHLAKI İLE GÜNE BAŞLADIK"
Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle konuşmasının sosyal medyada yer alması sonrasında Erdoğdu'nun sosyal medyadan özür dilemesi ardından Şengül Hablemitoğlu da tepkisini ortaya koydu. Hablemitoğlu, "Bugün de bir kadını önce aldatıp, sonra aldatmadığına ikna etmek için diğer kadına çamur atan; sonra da o kadınla düğün yapan erkek basitliği ve ahlakı ile güne başladık. #ErilPaçozluk yarabbi şükür…" dedi
"KADINLARI KORUYACAĞIZ DİYEN KILIÇDAROĞLU, ÖNCE PARTİNDEKİ…"
Esra Çavuş isimli sosyal medya kullanıcısı ise Erdoğdu'yu eleştirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Çavuş şu ifadeleri kullandı: "Kadınları koruyacağız diyen Kılıçdaroğlu, önce partindeki Aykut Erdoğdu'nun eşinden başla istersen."
"MİLLETİN SEÇTİĞİ VEKİLSEN ÖRNEK OLACAKSIN!!"
Nurse Hemşire isimli sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterenlerden olurken, "Aykut Erdoğdu Tuğba Torun CHP'den hemen istifa etsin. Millet yokluk, sefalet içinde sizden umut beklerken kimse sizin terbiyesizliklerinizi görmek istemiyor. Milletin seçtiği vekilsen örnek olacaksın!" yorumunda bulundu.
"AYKUT ERDOĞDU CHP'NİN ÖZETİDİR"
Müzisyen Umut Mürare ise Erdoğdu'nun eski eşiyle konuşmasının sosyal medyaya yansıması sonrasında, "Aykut Erdoğdu CHP'nin özetidir. Nokta" yorumunda bulundu.
"AYKUT ERDOĞDU DA TUBA TORUN DA PARTİDEN İHRAÇ EDİLMELİ"
Sosyal medya kullanıcısı Tezcan Temelkuran isimli sosyal medya hesabı ise ses kaydını dinledikten sonra sosyal medyadan isyan etti. Temelkuran şunları söyledi: "Allah belanızı versin. Bu CHP yüzünden ömrümüzün 20 yılı ziyan oldu, ziyan. Partide rica minnet özel ilişkileri için ricacı olmalar. Aykut Erdoğdu da Tuba Torun da partiden ihraç edilmeli. Normali istifadır. Ama etmezler. CHP koltuklarını evinizin salonundaki koltuk değildir. Aykut Erdoğdu'nun ailevî mevzusu ile ilgilenmiyoruz. CHP de işlerin yürüme şekliyle ilgileniyor, eleştiriyor ve isyan ediyoruz. Bu kadar. Gerisi Türk yargısının işidir. Taraflar hukukî haklarını kullanır kullanmaz onların tasarrufudur. Nokta."
"BU İNSANLARIN SİYASETTE OLMAMASI LAZIM, İSTEMİYORUZ"
Sosyal medya kullanıcısı Aslıhan Karalar ise tepki gösterenlerdendi. Karalar "Kimin kaç kişiyle birlikte olduğu problem değil, bu insanların siyasette olmaması lazım, istemiyoruz, hakkıyla, liyakatla, eğitimiyle, duruşuyla topluma aydınlık bir gelecek sağlayacak insanları istiyoruz" yorumunda bulundu.
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