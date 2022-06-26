Tuba Torun ile evlenen CHP’li Aykut Erdoğdu’ya şok! Eski eşi Özge Erdoğdu’dan videolu intikam



"KEMAL BEY'İ BEŞ KERE ARADIM, BUNU LİSTEYE AL DİYE"



Telefon görüşmesinde Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Aykut Erdoğdu'nun kullandığı skandal ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Özge Erdoğdu'yu ikna etmek için yeni eşi Tuba Torun hakkında "Bak dertleşmekse bilmem neyse şuysa buysa. Tuba hiçbir şey çekmedi. Tamam mı? Dört senedir, ehli namus, parasını, evini de her şeyini şey yaparak, siyasetine bakarak, anasıyla ilişkilerine bakarak. Harbiden babalık ettim ben. Ben olmasam sanki gidecekmiş, evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ben bin kere söyledim 'Önüne biri çıkarsa git' Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranarak. Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Beyi beş kere aradım, bunu listeye al diye. Oğuz'u beş kere aradım 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani." ifadelerini kullandı.

Video kaydında Özge Erdoğdu Aykut Erdoğdu'ya cevaben "Aykut boşver. Benimle ilgili, sana bir şey diyeyim mi? Benden çok özür diledi, yalvardı. Senin elini ayağını öpeyim dedi bana. Benim hakkımda konuşma dedim. Tuba bunu nereden çıkardın dedim" dedi.