CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP MYK toplanıyor...

Bu konunun siyasi boyutu da oldukça önemli o telefon görüşmesinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu şu anda evli olduğu Tuba Torun'un parti meclisi üyesi olabilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca görüştüğünü ifade etmişti.