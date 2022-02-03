CHP’li Aykut Erdoğdu, şehidin fotoğrafını paylaşıp ’barışamadık, yaşatamadık’ dedi!





"KÜRT SORUNU İÇİN SÖYLEDİM"

Paylaşımındaki 'Barışamadık' ifadesini Kürt sorunu için kullandığını söyleyen Erdoğdu, Oda Tv'ye yaptığı açıklamada, "Kürt sorununun tek çözümü, TBMM çatısı altında ve ulusal birlik içerisinde demokratik bir şekilde ele alınmasıdır. Benim söylediğim budur. Vatan evlatlarının hayatını kaybetmesi canımı yakıyor" diye konuştu.

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