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CHP'li Aykut Erdoğdu, şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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CHP’li Aykut Erdoğdu, şehidin fotoğrafını paylaşıp ’barışamadık, yaşatamadık’ dedi!

Son dakika haberleri... CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, büyük bir skandala daha imza attı. CHP'li Erdoğdu, Şırnak Cizre'de PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Tarık Tarcan için yaptığı paylaşıma, ''Barışamadık, yaşatamadık'' notunu düştü. PKK'yı işaret eden CHP'li vekil, tepkilerin gelmesi üzerine o sözleri 'Kürt sorunu' için söylediğini iddia etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.



PKK'YI İŞARET EDİP 'BARIŞAMADIK' DEDİ
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tarcan'ın şehadetinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Barışamadık. Yaşatamadık" ifadelerini kullandı.



Tarcan'ı katleden PKK'yı işaret ederek 'Barışamadık' diyen Erdoğdu, infiale neden olan sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.



"KÜRT SORUNU İÇİN SÖYLEDİM"
Paylaşımındaki 'Barışamadık' ifadesini Kürt sorunu için kullandığını söyleyen Erdoğdu, Oda Tv'ye yaptığı açıklamada, "Kürt sorununun tek çözümü, TBMM çatısı altında ve ulusal birlik içerisinde demokratik bir şekilde ele alınmasıdır. Benim söylediğim budur. Vatan evlatlarının hayatını kaybetmesi canımı yakıyor" diye konuştu.

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