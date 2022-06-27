CHP’li Aykut Erdoğdu’ya videolu intikamda ikinci perde! Dolarla vekil oluyorlar! Aykut’u aldın sırada vekillik var...

Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken akşam saatlerinde aynı hesaptan bu kez Tuba Torun'a ait olduğu ileri sürülen ikinci bir ses kaydı paylaşıldı.

"DOLARLA MİLLETVEKİLİ OLUYORLAR"

Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak," Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet v.....rum diye kendimi ortaya koydum. Ve şuanda da istifa edeceğim. Sağ olun a.k" dediği karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun ise " Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği duyuluyor.