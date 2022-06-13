13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Aykut Erdoğdu lüks otelde milyonluk düğün yaptı

CHP’li Aykut Erdoğdu lüks otelde milyonluk düğün yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
ABONE OL
CHP’li Aykut Erdoğdu lüks otelde milyonluk düğün yaptı

Küresel ekonomik krizi görmezden gelip sosyal medya üzerinden kriz sadece Türkiye'de varmış gibi paylaşımlarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ultra lüks bir otelde dünya evine girdi. Erdoğdu'nun görkemli düğünü tepkileri de beraberinde getirdi.

Küresel krizin etkisindeki dünya ülkelerine oranla Türkiye'de hükümet ekonomik adımlarla bu krizi en asgari zararla atlatmak için çalışıyor.

Türkiye'nin ekonomi alanındaki mücadelesini görmezden gelen ana muhalefet "Kriz sadece Türkiye'de var" algısı oluşturmaktan geri durmuyor.

O isimlerden bir de CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu. CHP'li vekil dünya evine girmesi ile yeniden gündeme geldi. Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun düğünlerini Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde yaptı.

CHP'li bir çok isminin de katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Tuba Torun, şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya üzerinden attığı hemen her mesajda "açlık ve israf" konularını gündeme getirip küresel krizde devlet yönetimi suçlayan Erdoğdu'nun şatafatlı düğünü tepkileri de beraberinde getirdi...

Sosyal medya kullanıcıları Aykut Erdoğdu'yu attığı twitleri hatırlatarak eleştirdi.

Kendisini "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisi" olarak tanıtan Erdoğdu, Türkiye'nin ekonomi mücadelesini "En çok çoçuklar için üzülüyorum yoksul çocuklar için... 100 gram döner alamayanlar var. Çok üzüldüm... Lüks ve şatafata derhal son verilmeli." şeklinde twitler atarak görmezden gelmişti.

CHP’li vekilin milyonluk düğünü! CHP'Lİ VEKİLİN MİLYONLUK DÜĞÜNÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA