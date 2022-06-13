CHP’li Aykut Erdoğdu lüks otelde milyonluk düğün yaptı

Kendisini "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisi" olarak tanıtan Erdoğdu, Türkiye'nin ekonomi mücadelesini "En çok çoçuklar için üzülüyorum yoksul çocuklar için... 100 gram döner alamayanlar var. Çok üzüldüm... Lüks ve şatafata derhal son verilmeli." şeklinde twitler atarak görmezden gelmişti.

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