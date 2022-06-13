CHP’li Aykut Erdoğdu lüks otelde milyonluk düğün yaptı
Küresel ekonomik krizi görmezden gelip sosyal medya üzerinden kriz sadece Türkiye'de varmış gibi paylaşımlarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ultra lüks bir otelde dünya evine girdi. Erdoğdu'nun görkemli düğünü tepkileri de beraberinde getirdi.
Küresel krizin etkisindeki dünya ülkelerine oranla Türkiye'de hükümet ekonomik adımlarla bu krizi en asgari zararla atlatmak için çalışıyor.
Türkiye'nin ekonomi alanındaki mücadelesini görmezden gelen ana muhalefet "Kriz sadece Türkiye'de var" algısı oluşturmaktan geri durmuyor.
O isimlerden bir de CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu. CHP'li vekil dünya evine girmesi ile yeniden gündeme geldi. Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun düğünlerini Boğaz'da bulunan ultra lüks bir otelde yaptı.
CHP'li bir çok isminin de katıldığı lüks nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Tuba Torun, şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medya üzerinden attığı hemen her mesajda "açlık ve israf" konularını gündeme getirip küresel krizde devlet yönetimi suçlayan Erdoğdu'nun şatafatlı düğünü tepkileri de beraberinde getirdi...
Sosyal medya kullanıcıları Aykut Erdoğdu'yu attığı twitleri hatırlatarak eleştirdi.
Kendisini "Kars'ın Sarıkamış ilçesinden dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisi" olarak tanıtan Erdoğdu, Türkiye'nin ekonomi mücadelesini "En çok çoçuklar için üzülüyorum yoksul çocuklar için... 100 gram döner alamayanlar var. Çok üzüldüm... Lüks ve şatafata derhal son verilmeli." şeklinde twitler atarak görmezden gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?
- 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı
- e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?
- MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih vererek duyurdu
- YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
- LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...
- Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
- 1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı film olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...
- Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?