26 Aralık 2021, Pazar
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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan utanç sözleri! Darbe ve tehditle kendince mesaj vermeye kalktı
CHP'nin ağzı bozuk milletvekillerinden Aykut Erdoğdu hükümeti, İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde DP iktidarı için kullandığı "Sizi ben bile kurtaramam" sözlerini kullanarak yine bir darbe ve antidemokratik girişim tehdidinde bulundu.