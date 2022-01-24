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Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan, avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDER NİTELİKTE İFTİRA VE HAKARET"

Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.



Dilekçede; Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep ediliyor.

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