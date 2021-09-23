Millet İttifakı’nda adaylık için Selahattin Demirtaş sesi! CHP’li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullandı.