CHP içindeki kirli çarkı itiraf eden Aykut Erdoğdu'nun yalanı ortaya çıktı! İşte o belgeler

BEN MEMURUM PARAM YOK

Akademisyenlere maaş verilmesi konusunda belediye başkanlarının verdikleri sözleri tutmadığını belirterek parti içindeki kirli çarkı deşifre eden Erdoğdu sosyal medyadan "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu" şeklinde yaptığı açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Hem kendisi hem de eşinin altında lüks arabaları bulunan Erdoğdu, skandallarıyla da sık sık partide rahatsızlık yaratıyor. Memurluktan ayrılarak 2011 yılı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı yapılan Erdoğdu, tavşan aday olarak listede kendine yer buldu. Seçim kampanyalarını yürütmek masrafları karşılamak için bir araya gelen 2. Bölge milletvekili adayları kendi aralarında para toplamaya karar verdiler.