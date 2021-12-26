CHP'li Aykut Erdoğdu'dan utanç sözleri! Darbe ve tehditle kendince mesaj vermeye kalktı
CHP'nin ağzı bozuk milletvekillerinden Aykut Erdoğdu hükümeti, İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde DP iktidarı için kullandığı "Sizi ben bile kurtaramam" sözlerini kullanarak yine bir darbe ve antidemokratik girişim tehdidinde bulundu.
Defalarca hakaret ve tehditleriyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu bunlara bir yenisini daha ekledi ve İsmet İnönü'nün Adnan Menderes ve arkadaşlarını ölüme götüren darbeyi ima eden sözlerini kullanarak tehditler savurdu.
Sözde, hükümetin politikalarını eleştiren Erdoğdu, Türkiyeyi bir felaketin beklediğini ifade ederek yöneticileri tehdit etti.
İSMET İNÖNÜ'NÜN SÖZLERİYLE TEHDİT
CHP'li milletvekilinin sözde uyarısını İsmet İnönü'ye atıf yaparak dile getirmesi ise dikkat çekti. Erdoğdu, İnönü'nün 1960 27 Mayıs darbesinden önce Demokrat Parti'nin politikalırını eleştirirken kullandığı "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerini hatırlattı.
"SİZİ BİZ BİLE KURTARAMAYIZ" İMASI VE ANTİDEMOKRATİK GİRİŞİM TEHDİDİ
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Samimi söylüyorum biz bile kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başınıza toplayın. Bunu diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor. Hayır arkadaş! Ben sizin başınıza kötü bir şey gelsin istemiyorum. Kitle herekete geçince durdurması çok zor oluyor. Karşıda gördüğünüz ışık tünelin sonu değil tren üstünüze geliyor." ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...
- MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...
- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
- Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?
- At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?
- Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…
- KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?
- James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?