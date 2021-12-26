CHP’li Aykut Erdoğdu’dan utanç sözleri! Darbe ve tehditle kendince mesaj vermeye kalktı

Defalarca hakaret ve tehditleriyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu bunlara bir yenisini daha ekledi ve İsmet İnönü'nün Adnan Menderes ve arkadaşlarını ölüme götüren darbeyi ima eden sözlerini kullanarak tehditler savurdu.

Sözde, hükümetin politikalarını eleştiren Erdoğdu, Türkiyeyi bir felaketin beklediğini ifade ederek yöneticileri tehdit etti.