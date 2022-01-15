Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler! AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı. Katıldığı bir yayında, AK Parti'yi kastederek "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir" açıklamasında bulundu. Öte yandan CHP'li Erdoğdu, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti'yi destekleyenleri hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı. Katıldığı bir yayında, AK Parti'yi kastederek 'Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir' açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda 'AK Parti'yi destekleyenler gayri millidir' demişti.
"MİLLETE İHANET"
TELE 1'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye sempatisi olanların millete ihanet etmiş olacağını savundu. Yaptığı açıklamada, "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Çünkü hiçbir değer yargısı, ahlaki değeri, etik değeri, tartışma değeri, etik kuralı hiçbir şeyi yok" dedi.
KILIÇDAROĞLU: GAYRİ MİLLİDİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz kasımda AK Parti'ye oy verenlere "gayri milli" demişti. CHP lideri, AK Parti'yi kastederek "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullanmıştı.
DEMİRTAŞ'I SAVUNDU: HAKSIZ YERE HAPİS YATIYOR
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti. CHP vekili, o süreçte 'PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını' da ifade etti.
"PKK O DÖNEMDE HİÇ YAPMADIĞI EYLEMLERİ YAPTI"
Demirtaş'ın "Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız" dediği için cezaevinde olduğunu belirten Erdoğdu, "7 Haziran seçimlerinden önce Demirtaş'ı içeri atma kararı almışlardı. Sonrasında PKK ile birlikte ülke kana bulandı. Polis haince yatağında infaz edildi." diye konuştu.
CHP vekili, o süreçte 'PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını' da söyledi.
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