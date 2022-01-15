Son dakika: CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal sözler! AK Parti’ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir

"MİLLETE İHANET"

TELE 1'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye sempatisi olanların millete ihanet etmiş olacağını savundu. Yaptığı açıklamada, "Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Çünkü hiçbir değer yargısı, ahlaki değeri, etik değeri, tartışma değeri, etik kuralı hiçbir şeyi yok" dedi.

KILIÇDAROĞLU: GAYRİ MİLLİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz kasımda AK Parti'ye oy verenlere "gayri milli" demişti. CHP lideri, AK Parti'yi kastederek "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" ifadelerini kullanmıştı.