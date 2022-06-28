CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Son dakika haberine göre CHP'li Aykut Erdoğdu'nun iki hafta önce evlendiği eşini CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine torpille getirdiğine dair ses kayıtları, sonrasında eşi Tuba Torun'un 'CHP'de dolarla vekil oluyorlar' çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Erdoğdu'nun eşi hakkında '50 kişiyle birlikte oldu', 'Ben ona babalık yaptım' gibi çirkin sözleri her fırsatta kadın hakları şovu yapan CHP'lileri harekete geçirmedi. Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede, yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündem oldu.
Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen adına açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından yayınlanan videoda, Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde kayıt alındığından habersiz şekilde, iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti.
Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hem de kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydı görüntülü olarak yayınlandı.
Türkiye'nin gündemine oturan video ile birlikte CHP içerisindeki skandallara bir yenisi daha eklenirken, yaşanan olayın üzerinden CHP yönetimi skandalı soğutmaya çalıştı.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bu konudaki soruları "Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" diyerek geçiştirmeye çalıştı.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da skandalla ilgili henüz açıklama yapmaması büyük tepki çekti. İlk videonun ardından ortaya çıkan ikinci videoda ise Tuba Torun'un konuşmaları kamuoyuna yansıdı.
Tuba Torun ile Özge Pomen arasında geçtiği belirtilen ses kayıtlarında, Tuba Torun ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar. Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g... yırtıyorum. Şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun" diyor.
Eski eş Özge Pomen'in dün yayımladığı son Twitter mesajında "Heybemde çok şey var da partime zarar vermek istemiyorum. Eğer bu olay AK Parti'de yaşansaydı kadın hakları dernekleri, sözde demokratlar meydanlar inmişti. Ama konu CHP olunca her şey bastırılır, susturulur.
Şu anda üzerimdeki baskıları tahmin bile edemezsiniz. Nerede o sevecen kadın hakları savunucusu partili dostlarım. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir" ifadeleri yer aldı.
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