15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı’nda neler yaşandı? 1 saatlik mesaj trafiği ortaya çıktı

'BİRLİKLERE HER TÜRLÜ KOORDİNE YETKİSİ VERİLDİ'

Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olan Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi (SKKHM) amiri Osman Kardal ile eski kurmay binbaşı Erhan Metin imzalı mesajın 'Yıldırım Harekat' ibareli gönderildiği aktarılan gerekçeli kararda, 15 Temmuz akşamı saat 21:20'da gönderilen mesaj içeriklerinde "Ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik kurum ve karargahları tarafından kendilerine verilecek vazifeleri yerine getirmek, güvenliği sağlamak ve işlerliği devam ettirmek maksadıyla gereken her türlü tedbir tereddütsüz alınacaktır. Bu doğrultuda tüm birlik kurum ve karargahlar; en kısa sürede hazırlıklarını tamamlayacak, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emirleri icra etmek maksadıyla hazır halde bulunacaklardır. Öncelikli olarak; 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı/Çakırsöğüt ve Özel Kuvvetler Komutanlığının uygun birlikleri gecikmeksizin derhal Ankara'ya intikal edecek. İntikalin süratle gerçekleştirilmesine yönelik her iki birlik komutanına Kuvvet komutanlıkları ve diğer birliklerle her türlü koordine yetkisinin verildiği" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.