Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilat Akademisi’ne video mesaj

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe'de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilatı üyeleri katıldı.

"MİLLETİN VE MİLLİ İRADENİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE'YE KAVUŞTUK"

Video konferans ile partililere seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü failin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 2002'den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Ekonomimizi büyütürken 7'den 70'e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur" dedi.