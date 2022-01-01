Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi'ne video mesaj
AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından AK Parti Teşkilat Akademisi'nde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla gerçekleştirilen eğitim programı İstanbul'da başladı. AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programına video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini de genişlettik" ifadelerini kullandı.
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe'de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilatı üyeleri katıldı.
"MİLLETİN VE MİLLİ İRADENİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE'YE KAVUŞTUK"
Video konferans ile partililere seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü failin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 2002'den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Ekonomimizi büyütürken 7'den 70'e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur" dedi.
Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah'ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzün yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
"BİZLERE DÜŞEN OMUZLARIMIZDAKİ YÜKÜN AĞIRLIĞININ BİLİNCİYLE DAVAMIZA DÖRT ELLE SARILMAK"
Erdoğan, "Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.
BU HİKAYENİN KAHRAMANI SENSİN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programının açılışındaki konuşmasına, partililere "Bu hikayenin kahramanı sensin" diye seslenerek başladı.
Şen, "Aslında bu hikayenin kahramanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden hikayenin kahramanı sensin diyorum? Çünkü sen de bir Tayyip Erdoğan'sın mevzu bu. Bunu kavrayacağız. Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle yorulmayacağız ve kazanacağız." dedi.
Mustafa Şen, 2023'te seçimi kazanacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağını, teşkilatın bunu başaracağını ifade ederek, "Girmiş olduğu her seçimi kazanmış bir teşkilatın ve liderin yol arkadaşı, o teşkilatın mensubu birisi olarak, ben nasıl savunma hattında olabilirim? Benim ne işim var savunma hattında? Bana yakışan taarruz, sefer, zafer. Zafer evinde oturana nasip olmuyor. Zafer seferde olana" diye konuştu.
"Mevzu basit, kazanacağız" diyen Şen, şöyle devam etti:
"Ama bana şu soruyu sormayın, nasıl kazanacağız? 'Nasıl'ı çöpe at. Kazanacağız. Nasılı yok? Kazanacağız. Çünkü başka yolu yok. 'Niçin kazanalım? Hep biz mi kazanacağız?' Bundan sonraki seçimleri kazanmayacaksan, bu zamana kadar olan seçimleri niye kazandın ki? Daha öteye gitmeyeceksen buraya kadar niye geldin ki? O yüzden soru yok. Nasıl kazanacağız, niye kazanacağız, neden kazanacağız? Onların hepsini çöpe... Kazanacağız ve Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanımız olacak."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eğitimlerin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kabaktepe, eğitimlerde, programlarda ve çalışmalarda dört maddeye değindiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Teşkilat olarak öncelikle tam bir beden olmamız lazım, var olmamız lazım. Sandıktan il yönetimine kadar görev verdiğimiz noktadaki kişi sayısı ne kadar olması gerekiyorsa her birini tamamlamış olmamız lazım, diyorduk. İkinci olarak; bu büyük AK Parti kadrosu ve ailesi olarak hep beraber, aynı şeyi kendi dilimizle anlatabilmeliyiz. Sözümüzle, davranışlarımızla, eylemlerimizle aynı hedefe yürüyebilmeyi başarabilmeliyiz. Üçüncü olarak görünür olmayı başaracağız. Dördüncü olarak bilinir olmayı başaracağız, diyorduk. Bu dört maddeyi gerçekleştirebilmek için en ihtiyacımız olan hususlardan birisini de teşkilat akademi eğitimleri vesilesiyle edinebileceğimize ve edindiğimize inanıyoruz. Bundan önceki programlarda da onu gördük."
Osman Nuri Kabaktepe, iki sloganları bulunduğuna işaret ederek, "Birincisi, muhakkak seçimi kazanacağız. Çünkü başarı bu teşkilatın kaderidir ve her kader muhakkak yaşanacaktır. Mukadderdir. İkinci olarak; Biz 2023'te yine kazanacağız. Yeniden kazanacağız. Ama öyle bir kazanacağız ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Türkiye Başkanı olduğunda herkes kazanmış olacak. Tüm Türkiye kazanmış olacak. En son yazdığı kitabına koyduğu başlıktaki gibi daha adil bir dünya hedefiyle aslında tüm dünya da kazanmış olacak." şeklinde konuştu.
Programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Başkan Yardımcıları ve partililer yer aldı.
AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İstanbul'daki eğitim programları yarın sona erecek.
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