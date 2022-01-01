Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilat Akademisi’ne video mesaj





Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah'ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzün yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"BİZLERE DÜŞEN OMUZLARIMIZDAKİ YÜKÜN AĞIRLIĞININ BİLİNCİYLE DAVAMIZA DÖRT ELLE SARILMAK"

Erdoğan, "Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

BU HİKAYENİN KAHRAMANI SENSİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programının açılışındaki konuşmasına, partililere "Bu hikayenin kahramanı sensin" diye seslenerek başladı.