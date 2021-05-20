20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Thodex CEO’SU Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Bakan Soylu açıkladı: Yeri biliniyor, yakalanacak

Thodex CEO’SU Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Bakan Soylu açıkladı: Yeri biliniyor, yakalanacak

İçişleri Bakanı dün akşam katıldığı bir televizyon yayınında milyonlarca dolar vurgun yapan CEO Faruk ’in yerinin bilindiği ve yakalanacağını açıkladı. THODEX soruşturması kapsamında 'da gözaltına alınan şirketin firari Faruk Fatih Özer'in yengesi , yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada önemli itiraflar da geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Thodex CEO’SU Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Bakan Soylu açıkladı: Yeri biliniyor, yakalanacak

Son dakika haberi. Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili kurduğu şirket ile yüklü miktarda vurgun yaparak kaçan Faruk Özer hakkında birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanırken çember de giderek daralıyor. İçişleri Bakanı 'dan konuya dair çok önemli açıklamalar gelirken soruşturma kapsamında da önemli gelişmeler kaydedildi.

YENGEDEN İTİRAFLAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle(SEGBİS) soruşturmayı yürüten 'na ifade veren şüpheli , hakkında yakalama kararı olduğundan haberi olmadığını iddia ederek "Beni karakoldan arayıp hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler, iki tane çocuğum olduğu için gelemedim. Dün Aydın Kuşadası'nda babamın ikametgahında polisler tarafından yapılan arama sonucu alındım" dediği öğrenildi.

"HER AY ASGARİ ÜCRET YATIRIRDI!"

'in eski adı 'yi kayını Faruk tarafından kurulduğunu belirten şüpheli Özer, çalışanları tanımadığını, eşi 'in şirkette yetkili olmadığını, 'i ve çocukluğundan beri Faruk Fatih Özer'in arkadaşı olduğu için şüpheli 'ı tanıdığını belirtti. Şirkette SGK kaydı olduğunu fakat çalışmadığını kaydeden şüpheli Özer, "Faruk Fatih Özer benim banka hesabıma her ay aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderirdi. Herhangi bir çalışma faaliyetim olmasa da kendisinin eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş yatırırdı" dedi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında yaptığı açıklamada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yerinin bilindiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin, "Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır. Bütün temaslarımız sürüyor" dedi.

"YERİNİ BİLİYORUZ! ALACAĞIZ"

Thodex soruşturmasına ilişkin Fatih Özer ile ilgili konuşan Soylu firari CEO'nun bulunduğu yerden alınarakTürkiye'ye getirileceğini "Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır. Bütün temaslarımız sürüyor. Yan ülkelerde arkadaşlarımız var, herhangi bir ülkeye geçtiği bilgisi yok nerede olduğunu biliyoruz, alacağız" sözleriyle ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Thodex vurgununda yeni gelişme! THODEX VURGUNUNDA YENİ GELİŞME!
Thodex'in kilit ismi her şeyi itiraf etti THODEX'İN KİLİT İSMİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Thodex şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! THODEX ŞÜPHELİSİNDEN GAZETECİLERE AHLAKSIZ HAREKET!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA