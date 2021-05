Thodex CEO’SU Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Bakan Soylu açıkladı: Yeri biliniyor, yakalanacak

"HER AY ASGARİ ÜCRET YATIRIRDI!"

Thodex'in eski adı Koineks Teknoloji'yi kayını Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğunu belirten şüpheli Özer, çalışanları tanımadığını, eşi Güven Özer'in şirkette yetkili olmadığını, Serap Özer'i ve çocukluğundan beri Faruk Fatih Özer'in arkadaşı olduğu için şüpheli Rana Azap'ı tanıdığını belirtti. Şirkette SGK kaydı olduğunu fakat çalışmadığını kaydeden şüpheli Özer, "Faruk Fatih Özer benim banka hesabıma her ay aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderirdi. Herhangi bir çalışma faaliyetim olmasa da kendisinin eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş yatırırdı" dedi.