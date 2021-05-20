Thodex CEO’SU Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Bakan Soylu açıkladı: Yeri biliniyor, yakalanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam katıldığı bir televizyon yayınında milyonlarca dolar vurgun yapan THODEX CEO Faruk Fatih Özer’in yerinin bilindiği ve yakalanacağını açıkladı. THODEX soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şirketin firari Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada önemli itiraflar da geldi.
Son dakika haberi. Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili kurduğu şirket ile yüklü miktarda vurgun yaparak kaçan Faruk Özer hakkında birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanırken çember de giderek daralıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuya dair çok önemli açıklamalar gelirken soruşturma kapsamında da önemli gelişmeler kaydedildi.
YENGEDEN İTİRAFLAR
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle(SEGBİS) soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren şüpheli Zuhal Özer, hakkında yakalama kararı olduğundan haberi olmadığını iddia ederek "Beni karakoldan arayıp hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler, iki tane çocuğum olduğu için gelemedim. Dün Aydın Kuşadası'nda babamın ikametgahında polisler tarafından yapılan arama sonucu alındım" dediği öğrenildi.
"HER AY ASGARİ ÜCRET YATIRIRDI!"
Thodex'in eski adı Koineks Teknoloji'yi kayını Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğunu belirten şüpheli Özer, çalışanları tanımadığını, eşi Güven Özer'in şirkette yetkili olmadığını, Serap Özer'i ve çocukluğundan beri Faruk Fatih Özer'in arkadaşı olduğu için şüpheli Rana Azap'ı tanıdığını belirtti. Şirkette SGK kaydı olduğunu fakat çalışmadığını kaydeden şüpheli Özer, "Faruk Fatih Özer benim banka hesabıma her ay aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderirdi. Herhangi bir çalışma faaliyetim olmasa da kendisinin eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş yatırırdı" dedi.
Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında yaptığı açıklamada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yerinin bilindiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin, "Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır. Bütün temaslarımız sürüyor" dedi.
"YERİNİ BİLİYORUZ! ALACAĞIZ"
Thodex soruşturmasına ilişkin Fatih Özer ile ilgili konuşan Soylu firari CEO'nun bulunduğu yerden alınarakTürkiye'ye getirileceğini "Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır. Bütün temaslarımız sürüyor. Yan ülkelerde arkadaşlarımız var, herhangi bir ülkeye geçtiği bilgisi yok nerede olduğunu biliyoruz, alacağız" sözleriyle ifade etti.
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