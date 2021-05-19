Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! Son firari Zuhal Özer de yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 36'sı adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Dün Maltepe'de yakalanan R.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.