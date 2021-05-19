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Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! Son firari Zuhal Özer de yakalandı

Son dakika haberine göre Kripto para borsası soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, firari konumda bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi 'in yengesi , Aydın'da gözaltına alındı. Zuhal Özer, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek. Şirketin finanstan sorumlu çalışanı da, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan soruşturmada tek firari şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! Son firari Zuhal Özer de yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari 'in Aydın'da bir adreste saklandığı belirlendi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Zuhal Özer'i gözaltına aldı.

Şüphelinin Aydın'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

RANA AZAP İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
soruşturmasında şirketin finanstan sorumlu çalışanı dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık Azap'ı 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Rana Azap'ın hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

ZUHAL ÖZER'İN DE SEGBİS'LE İFADESİ ALINACAK
Öte yandan Aydın'da yakalandığı öğrenilen şirketin firari CEO'su 'in yengesi Zuhal Özer'in Aydın'da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesinin alınacağı öğrenildi.

SÜREÇ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda bu güne kadar 80 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 36'sı adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Dün Maltepe'de yakalanan R.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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