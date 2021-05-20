Son dakika: Thodex vurgununda kritik ifade

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam katıldığı bir televizyon yayınında milyonlarca dolar vurgun yapan THODEX CEO Faruk Fatih Özer’in yerinin bilindiği ve yakalanacağını açıkladı. THODEX soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şirketin firari Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada önemli itiraflar da geldi. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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