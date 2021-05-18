Son dakika: Thodex şüphelisi Oral Çınar'dan gazetecilere ahlaksız hareket!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden Oral Çınar Sarıyer'de, R.A. ise Maltepe'de yakalandı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ve yengesi Zuhal Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.