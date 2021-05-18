Son dakika: Thodex şüphelisi Oral Çınar'dan gazetecilere ahlaksız hareket!
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin yazılımcısı Oral Çınar., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Bu arada şüpheli Oral Çınar hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı Oral Çınar, polis ekiplerince Sarıyer'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Oral Çınar "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Bu arada şüpheli Oral Çınar hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.
Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
SÜREÇ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden Oral Çınar Sarıyer'de, R.A. ise Maltepe'de yakalandı.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ve yengesi Zuhal Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı? 2021 açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?
- Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...
- Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...
- Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Yarın EBA canlı ders yapılacak mı? Uzaktan eğitim...
- MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman?
- Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?
- 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
- 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...
- Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...