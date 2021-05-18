18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Thodex şüphelisi Oral Çınar'dan gazetecilere ahlaksız hareket!

Son dakika: Thodex şüphelisi Oral Çınar'dan gazetecilere ahlaksız hareket!

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin yazılımcısı ., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Bu arada şüpheli Oral Çınar hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Thodex şüphelisi Oral Çınar'dan gazetecilere ahlaksız hareket!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı , polis ekiplerince 'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'daki 'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Oral Çınar "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bu arada şüpheli Oral Çınar hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

SÜREÇ
tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli 'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ekipleri, merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi ile kardeşi 'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden Oral Çınar Sarıyer'de, R.A. ise 'de yakalandı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ve yengesi 'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Thodex vurgununda yeni gelişme! THODEX VURGUNUNDA YENİ GELİŞME!
Thodex vurgununda flaş gelişme THODEX VURGUNUNDA FLAŞ GELİŞME
Faruk Fatih Özer'le ilgili flaş gelişme! İzini kaybettirdi FARUK FATİH ÖZER'LE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! İZİNİ KAYBETTİRDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA