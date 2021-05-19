Thodex vurgununda yeni gelişme! Faruk Fatih Özer her ay düzenli olarak para yollamış!

"THODEX MAĞDURLARININ PARASINDAN UHDEMİZE GEÇEN HİÇBİR PARA YOKTUR"

Şirkette hiçbir yetkisinin olmadığını ileri süren Özer, şöyle devam etti: "Zaten bilgisayar kullanma düzeyim de çok düşüktür. Biz iş hakkında çok konuşmazdık, zaten eşim ve kayınım çok yoğun çalışırlardı. Faruk Fatih Özer ile ayda bir görüşürdük. Görüştüğümüzde de olağanüstü bir durumla karşılaşmadım. Eşim de herhangi bir şey söylemezdi. İşlerle ilgili ne olumlu ne de olumsuz hiçbir konuşma yapılmazdı. Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçacağına dair bir planlama yaptığını daha önce hiç duymadım. Hatta yurt dışına kaçtığını görünce çok şaşırdım. Thodex isimli firmadan ben maaşım dışında herhangi bir menfaat elde etmedim. Eşim Güven Özer de aynı şekilde müşterilerin parasından menfaat elde etmemiştir. Thodex mağdurlarının parasından benim ve eşimin uhdesine geçen hiçbir para yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"