Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu! Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

"Silen silgi ve yazan kalem Bursa'da İlahiyat Fakültesini kazandın demişlerdi bana. (Böyle devam edersem uzun süren sayfalar devam edecek gibi en iyisi daha kısa cümlelerle 2020 nisan ayına gelmek.) Beş yıl her "zaman" gibi içinde beklerken, yaşarken, geleceği umarken ne kadar uzun bitince de ne kadar çabuk beş saniye denecek vakitte tamamlandı ve ilahiyat fakültesinden mezun oldum. Hayat insanın kendinde olan sanatsal gücüne göre kendi filminin senaryosunu yazmasıdır/oynamasıdır. İnsan kendi filminin hem senaristi hem oyuncusudur. Mevcudun kendini inşa etme süreci olan ömrü tamamlanırken, insan tasarladığı haliyle, kendisini inşa ederek/gerçekleştirerek "ömür" denen vaktin, filmin/inşanın biteceği son ana gelmiş olur. İşte bu süreçlerde lazım olan bilgileri, becerileri, ameli geliştirmemde/kazanmamda, var olan (varsa bir şey, benim olumlu, iyi var zannettiklerim belki de bence öyle, aslında başka şeyler…) kabiliyetlerimin ortaya çıkmasında, yeteneklerimin geliştirilmesinde üniversite hayatımın, Bursa'nın ciddi katkısı oldu. Eğitim sürecinde fakültede edindiklerim, bir gençlik hareketi olarak MGV'de yaptığımız çalışmalar rahmetli Erbakan hocamızın deyimiyle okuduğumuz okulun yanında bizim "dört fakülte daha bitirmemize" vesile oldu. Diplomam görünürde bir taneydi hakikatte beş diplomayla mezun olmuştum. İYC'de edindiğim tecrübeler, RP'nin bana kattıkları her zaman hayırla yad edeceğim konular (Öğrenci olduk, boyacı olduk, ev ardık evin eşyasını topladık ev döşedik, gelen öğrenciye kucak açıp aş, iaşe aradık. Sohbetçi olup kelam etmeyi, kalabalıklara derdimizi anlatmayı öğrendik. Okumayı, yazmayı, ilmi öğrendik. Tefekkürü, tezekkürü teakulu, tedebbürü fehmeyledik. Arkadaşlar kazanıp ömre amade dostlar devşirdik. Liderlik etmeyi yönetmeyi, yönetilmeyi yaşadık. Yönetimin kademelerin her aşamasında bulunmanın ne demek olduğunu idrak ettik. Alırken gösterdiğimiz tavrın satarken de olursa kıymetli oluğunu fark ettik. Bizim için olması gerekenin her zamanda ve her mekanda inandığımız gibi kalmak, kendimiz olmak olduğunu, batılın ürettiği bizi kendimize yabancı batıya yakın kılan her türlü kalıba/sözlüğe "hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan" demeyi öğrendik, evrensel diye iman ettiğimiz değerlerimizi geçmiş mekana/zamana hapsedişimizi, yeniden gün yüzüne çıkmasına olan tereddütlü halimizi atıp gür seda ile biz de varız demeyi öğrendik. Doldurmamız gereken şeyin sadece/aslında cebimiz olmadığını, kalbimizi, aklımızı, gönlümüzü şerle değil hayırla doldurma yöntemini ve zorunluluğunu öğrendik. Elbisemize kirletmemek için gösterdiğimiz özenin kat ve katını kalbimizi ruhumuzu çöplüğe çevirmemek için göstermeyi öğrendik…. Peki öğrendiklerimiz hali hazırda/hayatında ne kadar yaptık. Münker Nekir soracak dünyada bekirlik yapma diyerek bu soruyu sormaktan vazgeçmeyi öğrendik…) oldular."

"Fakülteyi 1993 yılında bitirince eğitime ara vermeden İslam Felsefesinde yüksek lisans yapma niyetiyle başladığım süreci 1997 yılında tezimi yazarak tamamlamış oldum. Hemen doktoraya başlayıp bitirme planım her hesabın üstünde akdedilemeyen, fark edilemeyen hal olduğu gibi oldu. Doktoraya Mimarlık Şehircilikte 2010 yıllarının başlarında -halen bitiremediğim- başlayabildim. Doktoraya halen devam bakışı/hissi, kısmen de olsa öğrenci psikolojisi hoşa gidiyor, yada yapmadığım/yapamadığım bazı şeyler geçiştiriyorum sanırım. Halen doktora öğrencisiyim:))"

"Bu arada Bursa'da kalma hayalimi gerçekleştiremedim. Öğretmen olarak 1995 yılında Balıkesir Bigadiç'e atandım. Başladığım öğretmenlik görevimden aynı yıl içerisinde MGV'de vazife almak maksadıyla istifa ederek İstanbul'a geldim.