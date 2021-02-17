Son dakika: Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de toplanıyor! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? İşte masadaki konular...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının ana gündemi ise yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alınması bekleniliyor. Öte yandan Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik alanındaki son gelişmeleri değerlendirerek kabineye bilgi verecek. Gara’da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırı başta olmak üzere terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanındaki gelişmelerle ilgili sunum yapacak.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.
ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA
Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Esnafın gözü o takvimde olacak. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.
NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.
AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK
Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.
BAKAN AKAR KABİNE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRECEK
Öte yandan gündemin bir diğer önemli maddesi terörle mücadele olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik meseleleriyle ilgili kabinede sunum yapacak. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırıyla ilgili kabineye bilgi verecek olan Akar, terör örgütü PKK ile mücadelede gelinen son durumu da değerlendirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanında sunum yapacak. Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.