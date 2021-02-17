AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.

BAKAN AKAR KABİNE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRECEK

Öte yandan gündemin bir diğer önemli maddesi terörle mücadele olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik meseleleriyle ilgili kabinede sunum yapacak. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırıyla ilgili kabineye bilgi verecek olan Akar, terör örgütü PKK ile mücadelede gelinen son durumu da değerlendirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanında sunum yapacak. Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.