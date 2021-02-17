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Son dakika: Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de toplanıyor! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? İşte masadaki konular...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 'de Başkan liderliğinde toplanacak. Toplantının ana gündemi ise yeni tip salgınıyla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alınması bekleniliyor. Öte yandan Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik alanındaki son gelişmeleri değerlendirerek kabineye bilgi verecek. Gara’da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırı başta olmak üzere terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanındaki gelişmelerle ilgili sunum yapacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de toplanıyor! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? İşte masadaki konular...

Kabine, Başkan liderliğinde koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplanacak. Bakanı bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

Son dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine'nin gündeminde hangi konular var? SON DAKİKA: KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ? KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI? KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA

Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Esnafın gözü o takvimde olacak. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

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YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK

ve 'dan sipariş edilen aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. 'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.

BAKAN AKAR KABİNE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRECEK

Öte yandan gündemin bir diğer önemli maddesi terörle mücadele olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik meseleleriyle ilgili kabinede sunum yapacak. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırıyla ilgili kabineye bilgi verecek olan Akar, terör örgütü PKK ile mücadelede gelinen son durumu da değerlendirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanında sunum yapacak. Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.

Son dakika: Esnafın gözü kabine toplantısında! Tedbirler esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? SON DAKİKA: ESNAFIN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA! TEDBİRLER ESNETİLECEK Mİ? KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

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