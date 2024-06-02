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İşte Küçükçekmece'de çöken binadan alınan örnek! A Haber'de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de bina çöktü 1 kişi hayatını kaybetti. Bakan Özhaseki, "Binada deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat" ise kaçak açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayınında binadan alınan bir parçayı gösteren Murat Uzan, "Burada deniz kabuklarını görüyorsunuz. Bütün her tarafta var." dedi. Çöken binadan yaralı kurtulan vatandaş A Haber canlı yayınında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.06.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:20
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İşte Küçükçekmece çöken binadan alınan örnek! A Haber’de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina çöktü.

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İşte Küçükçekmece çöken binadan alınan örnek! A Haber’de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İşte Küçükçekmece çöken binadan alınan örnek! A Haber’de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

Çöken binanın altından A.C isimli 1 çocuk toplam 8 kişi yaralı olarak çıkardı.

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İşte Küçükçekmece çöken binadan alınan örnek! A Haber’de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan M.A., S.D., K.P., A.C., C.C., A.B. K.Y.A. ve D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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İşte Küçükçekmece çöken binadan alınan örnek! A Haber’de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

D.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D. isimli kişinin hayati tehlikesi sürüyor.