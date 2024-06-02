İşte Küçükçekmece'de çöken binadan alınan örnek! A Haber'de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de bina çöktü 1 kişi hayatını kaybetti. Bakan Özhaseki, "Binada deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat" ise kaçak açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayınında binadan alınan bir parçayı gösteren Murat Uzan, "Burada deniz kabuklarını görüyorsunuz. Bütün her tarafta var." dedi. Çöken binadan yaralı kurtulan vatandaş A Haber canlı yayınında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 02.06.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL