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49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

Milyonlarca çalışan için emeklilik, stabil bir gelire kavuşma ve daha rahat bir yaşam sürme hayalini içinde barındırır. Emeklilik belirlenen yaş, prim günü ve çalışma süresi gibi kriterlerle sıkı sıkıya bağlıdır ve her birey için önemlidir. Ancak mevcut yasalar belirli özel durumlar için erken emeklilik fırsatları sunmaktadır. Bu avantajları içeren 7 kritik yöntemi haberimizde detaylı olarak inceledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:35
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49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

Türkiye'de emeklilik düşünen milyonlarca çalışan, erken emeklilik için adımlar atmaya başladı. Yasalara göre belirlenen emeklilik şartlarını aşmanın yollarını araştıran vatandaşlar, çeşitli avantajlı formüllerle daha erken emekli olmanın peşindeler. Son yıllarda gündemde sıkça yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, 2 milyondan fazla kişinin yaş şartı olmadan emekli olmasını sağladı. Ancak bu fırsatı kaçıranlar için de çeşitli imkanlar bulunuyor. İşte emekliliği öne çekmenin yolları:

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49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

1. Sigorta Giriş Tarihi:

Emeklilik sürecini belirleyen en önemli etkenlerden biri, bireyin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihtir. Bu tarih, ödenecek prim günü ve yaş şartını belirler. Ayrıca hangi kurumdan daha fazla prim ödendiği de önemlidir.

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49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

2. Çocuklar Avantajı:

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Böylece çocukları olan bir anne, yaş ve yıl şartını sağladığında 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

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49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

3. Askerlik Öne Çeker:

Erkeklerde askerlik süreleri, yaş şartını geriye çeker ve prim kazanma imkanı sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlar.

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49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

4. 10 Yıl Prim Yetiyor:

Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir.