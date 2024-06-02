49 50 51 52 yaşa mest edecek haber geldi: 3650 4557 5265 gün primi olana erken emeklilik kapısı açıldı

Milyonlarca çalışan için emeklilik, stabil bir gelire kavuşma ve daha rahat bir yaşam sürme hayalini içinde barındırır. Emeklilik belirlenen yaş, prim günü ve çalışma süresi gibi kriterlerle sıkı sıkıya bağlıdır ve her birey için önemlidir. Ancak mevcut yasalar belirli özel durumlar için erken emeklilik fırsatları sunmaktadır. Bu avantajları içeren 7 kritik yöntemi haberimizde detaylı olarak inceledik.