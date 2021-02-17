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Son dakika: Esnafın gözü kabine toplantısında! Tedbirler esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 09:30
Güncelleme:17.02.2021 09:45
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı kabine toplantısında netleşecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı kabine toplantısında netleşecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Son dakika: Kabine Toplantısı bugün Beştepede toplanıyor! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? İşte masadaki konular... SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI BUGÜN BEŞTEPE'DE TOPLANIYOR! KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HAFTA SONU KISITLAMASI KALKACAK MI? İŞTE MASADAKİ KONULAR...

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