Son dakika: Esnafın gözü kabine toplantısında! Tedbirler esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı kabine toplantısında netleşecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor. Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı kabine toplantısında netleşecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.