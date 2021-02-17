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Kabine'den hangi kararlar çıkacak? Kısıtlamalar esnetilecek mi?

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 15:20
Güncelleme:17.02.2021 15:25
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da toplanacak. Kabine'nin gündemi yoğun. Hangi kararlar ele alınacak? Masada hangi konular var. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un açıklamaları şu şekilde:

Terörden dış güvenlik konularına kadar her başlık bugün Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Ama en çok da koronavirüs tedbirleri üzerinde durulacak. Gerçekten hem esnaftan hem de vatandaşlardan bir beklenti söz konusu.

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklama 'yerim denetim' tarzından bir kavram kullandı. Yani şunu söylemek istedi; her ilde aynı oran vaka sayısı görülmüyor. Dolayısıyla iller bazında farklı tedbirler gösterilmesi, uygulanması mümkün. Bu da bir beklenti yarattı. Özellikle de esnaf, kapalı olan iyi gitmeyen işlerinden dolayı esneklik istiyor hükümetten. Yine aynı şekilde belki kısıtlı çalışma saatleri ya da daha az müşteriyle hizmet vermek olabilir. Tüm bu formülleri dile getiriyorlar ama Bilim Kurulu'nun ne söyleyeceği önemli olacak.

Bununla beraber vatandaşlar, akşamları evde olmaktan, hafta sonu dışarı çıkamamaktan yana muzdarip. Vaka sayılarında bir düşüş yaşanmadı bu yüzden Bilim Kurulu sıcak bakmıyor ama vatandaşların saatlerin değişmesi ya da yumuşatılması yönünde talepleri var. Elbette Bilim Kurulu değerlendirmede bulundu ve bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum gerçekleştirecek.

Bir diğer konu da yüz yüze eğitim olacak. Daha önce yapılan açıklamada 1 Mart itibarıyla ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçebileceği duyurulmuştu. Ancak istenilen tabloya hala ulaşılamadı iyileşme sağlanamadı. Peki bakanlık okulları açma konusunda ısrarı sürecek mi yoksa yeni bir erteleme gelebilir mi bu sorunun yanıtı da emrak ediliyor.

Bir aksilik olmadığı sürece saatler 19'u gösterdiğinde Başkan Erdoğan ulusa seslenecek, bütün sorular yanıt bulmuş olacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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