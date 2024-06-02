İşte Mourinho’nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy’e dünya yıldızı...

Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, iki gün önce yaptığı açıklama ile teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekipte mevcut yönetim teknik direktörlük görevi için Porteklzli teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde dün mutlu sona ulaştı.