İşte Mourinho'nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy'e dünya yıldızı...
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atmaya hazırlanırken Portekizli teknik adamın forvet hattı için transfer listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:29Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:34