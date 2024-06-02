02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İşte Mourinho'nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy'e dünya yıldızı...

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atmaya hazırlanırken Portekizli teknik adamın forvet hattı için transfer listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:34
  • 1
  • 10
İşte Mourinho’nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy’e dünya yıldızı...

Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, iki gün önce yaptığı açıklama ile teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekipte mevcut yönetim teknik direktörlük görevi için Porteklzli teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde dün mutlu sona ulaştı.

  • 2
  • 10
İşte Mourinho’nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy’e dünya yıldızı...

Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile birlikte izledi. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından Portekizli çalıştırıcı bugün İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan özel uçak saat 14.50 dolaylarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

  • 3
  • 10
İşte Mourinho’nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy’e dünya yıldızı...

Jose Mourinho alana gelerek taraftarları selamladı. Ayrıca çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da havalimanına gelerek Mourinho'yu tezahüratlarla destek oldu.

  • 4
  • 10
İşte Mourinho’nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy’e dünya yıldızı...

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda taraftarlara açık şekilde düzenlenecek imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atacak.

  • 5
  • 10
İşte Mourinho’nun hayalindeki Fenerbahçe forveti! O isim için tüm şartlar zorlanacak! Kadıköy’e dünya yıldızı...

Mourinho'nun İstanbul'a gelmesinin ardından sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazandı. Özellikle forvet konusunda Mourinho'nun tercihi merak ediliyordu.