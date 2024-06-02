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İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

LGS sınavının heyecanı bugün yaşanıyor. 1. oturumun son bulmasının ardından öğrenciler ve veliler 2. oturumun saatlerini ve detaylarını araştırmaya başladı. Özellikle, LGS 1. ve 2. oturumlarının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği merak konusu. Peki, LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? LGS sınavı kaç dakika sürüyor? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:00
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İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

Bugün, binlerce öğrenci ve aileleri için heyecan verici bir gün olarak yaşanıyor. Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu sona erdi ve şimdi öğrenciler ve veliler, ikinci oturumun detaylarına odaklanıyorlar. Özellikle, LGS'nin ikinci oturumunun başlama ve bitiş saatleri merak ediliyor. Bu kritik bilgiler, öğrencilerin ve velilerin sınav planlarını yapmalarına yardımcı oluyor.

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İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

LGS'nin bu yılki oturumlarına ilişkin detaylar açıklandı. Birinci oturum, 50 sözel sorudan oluşacak ve 75 dakika sürecek. Sınav, 10.45'te sona erecek ve ardından 45 dakikalık bir ara verilecek.

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İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

İkinci oturum ise 40 sayısal sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek. Bu oturum da 12.50'de tamamlanacak.

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İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için sınavın başlamasından itibaren 15 dakikalık bir süre belirledi.

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İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

Bu süre içinde öğrenciler sınıfa girebilecekler. Ancak sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrencilerin sınıfa girişine izin verilmeyecek.