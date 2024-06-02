İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?

Bugün, binlerce öğrenci ve aileleri için heyecan verici bir gün olarak yaşanıyor. Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu sona erdi ve şimdi öğrenciler ve veliler, ikinci oturumun detaylarına odaklanıyorlar. Özellikle, LGS'nin ikinci oturumunun başlama ve bitiş saatleri merak ediliyor. Bu kritik bilgiler, öğrencilerin ve velilerin sınav planlarını yapmalarına yardımcı oluyor.