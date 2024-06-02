İkinci oturum kaçta başlayıp, bitecek? LGS 2. oturumda hangi konular sorulacak? Lise sınavı ikinci oturumu başladı mı?
LGS sınavının heyecanı bugün yaşanıyor. 1. oturumun son bulmasının ardından öğrenciler ve veliler 2. oturumun saatlerini ve detaylarını araştırmaya başladı. Özellikle, LGS 1. ve 2. oturumlarının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği merak konusu. Peki, LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? LGS sınavı kaç dakika sürüyor? İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:00Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:00