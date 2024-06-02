Kadıköy'de karnaval havası! Jose Mourinho İstanbul'u sallayacak! Dünyaca ünlü teknik adam imzaya geliyor...
Bu sezon şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldı. İngiltere'den uçağa binen Mourinho saat 14.00 sularında İstanbul'a inecek ve otelinde kısa bir dinlenmenin ardından saat 19.00'da Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak. İşte detaylar...
Bu sezon 99 puan almasına rağmen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getirdi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Portekizli Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ KOLAY OLMAYACAK"
Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı. Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım" diye konuştu.
SAAT 14.00'TE İSTANBUL'DA OLACAK
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı. Videoda konuşan Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcının yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.
MOURİNHO YOLA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni hocası Mourinho, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.
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