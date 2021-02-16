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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayılarının il il açıklanacağını duyurmuştu. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası var? Hangi şehirlerde korona tehlikesi daha yüksek? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 12:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Adana 59,95

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Adıyaman 100,55

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Afyon 22,32

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Ağrı 27,50

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Aksaray 92,01