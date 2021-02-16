Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla açıkladı! İşte il il vaka sayıları

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayılarının il il açıklanacağını duyurmuştu. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası var? Hangi şehirlerde korona tehlikesi daha yüksek? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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