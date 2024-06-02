02 Haziran 2024, Pazar
LGS sonrası moral mesajları 2024 | Liseye Geçiş Sınav'ında çocuğa, kardeşe, yeğene motivasyon ve iyi dilek mesajları...
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2024 yılı için bugün gerçekleşiyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav öncesi ve sonrası, öğrencilerin morallerini artırmak isteyen aileler onlara özel başarı dilekleri hazırlıyorlar. İşte LGS'ye girecek öğrencilere moral verecek birbirinden anlamlı ve özel mesajlar...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:01
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