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Son dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine'nin gündeminde hangi konular var?

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 08:38
Güncelleme:17.02.2021 08:56
Son dakika haberi... Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Peki Kabine'nin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları gevşetilecek mi? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Son dakika haberi... Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Peki Kabine'nin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları gevşetilecek mi? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

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