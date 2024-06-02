LGS Taban-Tavan Puanları 2024: MEB LGS başarı sıralaması belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip Liseleri

LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar, tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi gibi seçeneklerini belirleyecek olan öğrenciler, tercih sürecine girmeden önce taban puanlarına odaklanmış durumda. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu yıl da öğrenciler, e-Okul üzerinden LGS taban puanları ve kontenjanlarını incelemek için çaba gösteriyorlar. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih stratejilerini belirlemelerine ve daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak.