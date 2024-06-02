3 ilçe ve 4 beldede seçim yenileniyor! Oy verme işlemi başladı
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gitti.
YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen itiraz sürecinde, bazı bölgelerde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Bu kapsamda; Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldelerinde, seçmenler yarın yeniden belediye başkanı seçmek için sandık başına gitti. Öte yandan; 212 mahallede de seçmen mahalle muhtarını belirleyecek.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi belediye başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Deniz Yağan 324 oy farkla MHP'li Memduh Uzunluoğlu'nun önünde birinci oldu. MHP'nin, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için yaptığı başvuru neticesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 439 oy alırken; YSK, AK Parti'nin 15 sandıktaki usulsüzlük itirazı üzerine ilçedeki seçimlerin yenilemesi kararını aldı.
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