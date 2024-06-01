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2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 01.06.2024
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2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlıyor?

Heyecanla beklenen 2024 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü 1 milyonu aşkın öğrenciyi bir araya getirecek. Sınavın ardından tüm adaylar, cevap anahtarı ve kitapçıkların açıklanmasıyla birlikte işaretledikleri cevapları kontrol etme imkanı bulacak. Adaylar şimdiden sınav sonuç ve tercih tarihlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2024 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek. 1 Milyonu aşkın öğrenci sınav sonrası cevap anahtarı ve kitapçıkların açıklanması ile birlikte işaretlediği cevapları görecek. Kesin sonuçlar ise MEB tarafından açıklanacak ve adaylar tercih sürecine girecek. Peki 2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak. İşte merak edilen sorunun cevabı…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

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