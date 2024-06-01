2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2024 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek. 1 Milyonu aşkın öğrenci sınav sonrası cevap anahtarı ve kitapçıkların açıklanması ile birlikte işaretlediği cevapları görecek. Kesin sonuçlar ise MEB tarafından açıklanacak ve adaylar tercih sürecine girecek. Peki 2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak. İşte merak edilen sorunun cevabı…