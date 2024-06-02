02 Haziran 2024, Pazar
LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bugün, Liselere Geçiş Sınavı (LGS-2024), iki oturum şeklinde düzenleniyor. Adaylar, sınav sonrasında yüzdelik dilim ve puan hesaplamaları için LGS soruları ve cevap anahtarlarına yönelik araştırmalara başladılar. Toplamda 90 sorudan oluşan sınav, 12:50'de tamamlanacak. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde adayların yeterlilikleri ölçülecek. Peki LGS soru cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:22
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