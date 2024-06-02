LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınavı, milyonlarca öğrencinin hayalindeki liselere giriş için kritik bir adımı temsil ediyor. Bugün yapılan oturumlarda, öğrenciler ter dökerken, cevap anahtarının ve soruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Sözel ve sayısal alanda toplam 90 soru yer alırken, yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek. Adayların performansı, ham puan, standart puan ve ağırlıklı standart puan gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Peki LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?