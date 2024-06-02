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LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün, Liselere Geçiş Sınavı (LGS-2024), iki oturum şeklinde düzenleniyor. Adaylar, sınav sonrasında yüzdelik dilim ve puan hesaplamaları için LGS soruları ve cevap anahtarlarına yönelik araştırmalara başladılar. Toplamda 90 sorudan oluşan sınav, 12:50'de tamamlanacak. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde adayların yeterlilikleri ölçülecek. Peki LGS soru cevap anahtarı yayımlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:22
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LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınavı, milyonlarca öğrencinin hayalindeki liselere giriş için kritik bir adımı temsil ediyor. Bugün yapılan oturumlarda, öğrenciler ter dökerken, cevap anahtarının ve soruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Sözel ve sayısal alanda toplam 90 soru yer alırken, yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek. Adayların performansı, ham puan, standart puan ve ağırlıklı standart puan gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Peki LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

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LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS Sınavı 2024: Bugün 81 İlde Gerçekleştirildi

Türkiye genelinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün 81 ilde gerçekleşti. Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı ve 135 dakika sürdü. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve 80 dakika sürdü.

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LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Cevap Anahtarları Erişime Açıldı Mı?

Milli Eğitim Bakanlığı oturumlar sona ermeden LGS soruları ve cevaplarını erişime açmıyor.

Geçtiğimiz yıl merkezi sınavın sayısal ve sözel cevap anahtarları sınav sona erdikten sonra aynı gün erişime açılmıştı.

SÖZEL SORU KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

SAYISAL SORU KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS CEVAP ANAHTARI (KİTAPÇIĞI) SORGULAMA EKRANI

LGS soruları ve cevapları internet üzerinden açıklanacak. Adaylara sınav sonrası cevap kitapçıkları geri verilmezken meb.gov.tr adresi üzerinden sözel ve sayısal kitapçık ayrı ayrı paylaşılacak.

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LGS A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | meb.gov.tr LGS cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "2024 LGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantılar üzerinden cevap anahtarlarını görüntüleyebilir.

LGS cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sayfanın en alt bölümünde adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını A,B,C,D şeklinde şık olarak görüntüleyebilirler.

Soru kitaçıkları erişime açıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!