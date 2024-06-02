02 Haziran 2024, Pazar
LGS'de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde, Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Bu yıl, 1 milyon 38 binden fazla adayın katıldığı iki oturumlu sınav, öğrencilerin gelecekleri eğitim yolunda kritik bir adımı temsil ediyor. Sınavın sona ermesinin ardından, öğrenciler ve veliler, alacakları net sayıların puanlarına nasıl yansıyacağını merak ederek arama motorlarında yoğun bir şekilde bilgi arayışına girdi. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 13:16
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