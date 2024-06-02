LGS’de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin 8 yıllık eğitim serüvenlerinin doruk noktası olarak kabul ediliyor. 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da başlayan ve iki oturumdan oluşan bu sınav, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Meslek Liseleri gibi farklı eğitim kurumlarında öğrenim görmek isteyen adayları bir araya getirdi. Öğrencilerin merakla beklediği "LGS kaç net kaç puan?" sorusu, sınavın tamamlanmasıyla birlikte arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve Meslek liseleri için net sayılarına göre puan hesaplaması nasıl yapılacak? İşte, detaylar...