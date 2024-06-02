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LGS'de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde, Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Bu yıl, 1 milyon 38 binden fazla adayın katıldığı iki oturumlu sınav, öğrencilerin gelecekleri eğitim yolunda kritik bir adımı temsil ediyor. Sınavın sona ermesinin ardından, öğrenciler ve veliler, alacakları net sayıların puanlarına nasıl yansıyacağını merak ederek arama motorlarında yoğun bir şekilde bilgi arayışına girdi. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 13:16
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LGS’de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin 8 yıllık eğitim serüvenlerinin doruk noktası olarak kabul ediliyor. 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da başlayan ve iki oturumdan oluşan bu sınav, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Meslek Liseleri gibi farklı eğitim kurumlarında öğrenim görmek isteyen adayları bir araya getirdi. Öğrencilerin merakla beklediği "LGS kaç net kaç puan?" sorusu, sınavın tamamlanmasıyla birlikte arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve Meslek liseleri için net sayılarına göre puan hesaplaması nasıl yapılacak? İşte, detaylar...

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LGS’de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

LGS Puan Hesaplama: Net Sayılarına Göre Kesin Tahmin Mümkün Değil

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrenciler ve veliler, merakla puan hesaplamalarını yapmaya başladı. Ancak LGS puanlarının kesin olarak belirlenmesi, yüzdelik dilim ve standart sapma gibi faktörlere dayandığından, net sayılarına göre kesin bir puan tahmini yapmak mümkün değil.

Soru çözümlerini saat 14.30'dan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 👇

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LGS’de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

Geçmiş Yılların Verilerine Göre Tahmin Yapmak Daha Mantıklı

Bu durumda, geçmiş yılların LGS puanlarına bakarak tahminlerde bulunmak daha mantıklı görünüyor. Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlendiği için "LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek" gibi kesin ifadeler kullanmak yanıltıcı olabilir.

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LGS’de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

Geçmiş Yılların Verileri Yaklaşık Sonuçlar Sunabilir

Ancak geçmiş yılların LGS sınavlarına göre yapılan hesaplamalar, adayların kafasındaki soru işaretlerini bir ölçüde gidermeye yardımcı olabilir. Geçtiğimiz yılın LGS sınavı puanlarına bakarak yapılan hesaplamalar, bu yılın sınavıyla tam olarak örtüşmese de yaklaşık olarak benzer sonuçlar elde edilebilir.

PEKİ LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

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LGS’de kaç net kaç puan eder? 82 77 75 70 66 63 net kaç puan getirir? 395 410 440 457 470 puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri...

82 Net Kaç Puan getirir ve Yüzdelik Dilim ne olur?