Ege Denizi’nde deprem! 2 Haziran Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika

Ege Denizi'nde 2 Haziran Pazar günü saat 11.53'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin deprem riski altında bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Deprem anında alınması gereken temel önlemlerden biri, güvenli bir yerde bulunmaktır. Eğer içerideyseniz, masa, sehpa gibi sağlam bir mobilyenin altına veya başınızı koruyacak bir yer olan kapı kenarına gitmek uygun olabilir. Dışarıdaysanız, açık alanda olabildiğince uzak ve düşme riski olan nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, panik yapmamak ve sakin bir şekilde hareket etmek de hayati öneme sahiptir. Depremin ardından ise, güvenli bir yere geçip yakınlarınızı bilgilendirmek ve güvenlik birimlerinin talimatlarını takip etmek önemlidir.