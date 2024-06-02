Ege Denizi'nde deprem! 2 Haziran Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
Ege Denizi'nde 2 Haziran Pazar günü saat 11.53'te sarsıntılar hissedildi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Yaşanan depremin merkez üssü ve olası hasar hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki 2 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Ege Denizi'nde 2 Haziran Pazar günü saat 11.53'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin deprem riski altında bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Deprem anında alınması gereken temel önlemlerden biri, güvenli bir yerde bulunmaktır. Eğer içerideyseniz, masa, sehpa gibi sağlam bir mobilyenin altına veya başınızı koruyacak bir yer olan kapı kenarına gitmek uygun olabilir. Dışarıdaysanız, açık alanda olabildiğince uzak ve düşme riski olan nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, panik yapmamak ve sakin bir şekilde hareket etmek de hayati öneme sahiptir. Depremin ardından ise, güvenli bir yere geçip yakınlarınızı bilgilendirmek ve güvenlik birimlerinin talimatlarını takip etmek önemlidir.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.06.02 11:53:41 37.6692 24.4913 5.9 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI İlksel
2024.06.02 09:24:38 38.5375 37.4848 5.0 -.- 2.2 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.02 08:59:09 37.8727 26.9843 6.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.02 08:47:06 38.4037 37.3365 9.5 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 08:44:18 38.4488 37.2965 5.9 -.- 1.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 08:33:49 38.5658 37.2787 6.5 -.- 2.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 06:59:51 40.3923 28.8695 10.0 -.- 3.0 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.06.02 06:56:12 37.0572 29.1113 6.8 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.06.02 06:28:54 37.7513 36.1865 5.0 -.- 2.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.02 06:17:51 38.2562 37.7897 8.9 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.02 05:01:38 39.7170 40.3633 8.0 -.- 2.2 -.- YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.06.02 05:01:25 40.1717 31.7438 3.2 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.02 04:57:14 38.5362 37.0995 6.8 -.- 1.6 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 04:49:13 37.4618 36.9783 5.0 -.- 1.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.02 04:41:07 37.0837 28.3767 4.3 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.06.02 04:22:11 37.4322 30.5235 5.0 -.- 2.9 -.- UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.06.02 04:19:04 38.7938 25.4790 2.7 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel
2024.06.02 03:45:53 38.1848 38.6327 1.1 -.- 3.1 3.1 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.06.02 03:40:48 36.8210 27.4485 6.9 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.02 03:13:38 38.5155 37.3047 4.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.02 03:08:17 36.3647 27.0288 1.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.02 03:07:41 38.8397 37.5047 5.8 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.02 01:52:40 38.8005 27.1730 4.1 -.- 2.2 -.- DURASILLI-(MANISA) İlksel
2024.06.02 01:28:34 37.4600 33.3860 11.0 -.- 2.3 -.- BURUNOBA-(KARAMAN) İlksel
2024.06.02 01:20:59 38.8067 37.5012 6.0 -.- 0.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.02 00:53:14 37.7195 29.3188 5.0 -.- 1.0 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.06.01 23:38:06 36.2997 35.9128 7.7 -.- 1.8 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.06.01 23:37:18 38.5205 37.2693 5.5 -.- 1.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.01 23:09:15 38.4595 37.1238 12.5 -.- 1.8 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.01 22:24:36 38.5197 37.2928 6.4 -.- 2.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.01 22:07:06 40.5758 35.8245 5.0 -.- 2.6 -.- ILYAS-(AMASYA) İlksel
2024.06.01 21:22:40 35.6722 35.4985 13.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.01 19:29:52 39.1780 40.5067 4.3 -.- 2.2 -.- KOZLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.06.01 16:42:40 38.2087 37.7697 25.9 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.01 16:29:07 35.3347 26.1080 7.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.01 13:15:27 35.9948 27.3703 24.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.01 13:12:33 35.9178 27.1932 1.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.01 13:09:55 37.6613 34.7178 5.3 -.- 1.5 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2024.06.01 12:30:18 38.0182 32.2482 6.1 -.- 1.4 -.- BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.06.01 12:20:57 38.5670 37.4042 4.9 -.- 1.8 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.01 11:52:53 39.4525 29.4130 7.4 -.- 1.1 -.- BASKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.01 11:24:26 36.7648 29.1833 5.1 -.- 2.0 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.06.01 10:34:43 37.6455 29.3950 10.0 -.- 1.5 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.06.01 10:14:56 38.3523 37.3935 8.8 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.01 08:54:48 38.6280 26.6468 8.9 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.01 08:50:39 39.1018 27.5770 5.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.01 08:48:59 35.6043 26.3760 10.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.01 08:40:48 36.3150 35.9550 2.5 -.- 2.3 -.- HUYUK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.06.01 08:29:48 40.4400 28.8933 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.01 07:46:39 37.8143 26.8185 10.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.01 07:45:06 37.6900 29.2528 5.0 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.06.01 07:06:54 36.1082 29.0953 13.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.01 06:29:39 37.6767 29.2508 1.2 -.- 1.5 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.06.01 06:25:11 38.8720 43.5087 1.6 -.- 2.5 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
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- Ege Denizi'nde deprem! 2 Haziran Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
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