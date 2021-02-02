02 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınan 101 kişinin hakkında flaş gerçek

Son dakika haberleri... 'ndeki olaylarda gözaltına alınan 108 kişi hakkında açıklama yaptı. 7 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilirken, gözaltındaki 101 kişini üniversiteyle bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınan 101 kişinin hakkında flaş gerçek

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen provakatif gösteriler sırasında gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla iligli yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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