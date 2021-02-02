Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren New York Times'dan Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek verenlerin arasına New York Times da katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren New York Times, gösterilerin sürmesi için provokasyon haberlerine bir yenisi daha ekledi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane göstererek başlatılan eylemlere bir destek de New York Times'dan geldi. PKK destekçisi Kati Piri'nin ardından New York Times da Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek eylemlerin sürmesi gerektiğini vurguladı.
Bir çok yabancı medya kuruluşunun takip ettiği eylemlere New York Times, platformu üzerinde geniş yer ayırdı.
BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA YAKIN TAKİP
Yasa dışı örgütlerin de provokasyona destek verdiği olaylar, New York Times'ın da yakın takibinde. Gösterilere platformları üzerinde geniş yer ayıran ABD'li medya kuruluşu, Boğaziçi provokasyonuna açık açık destek verdi.
New York Times gazetesi, Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeye uyarak Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırtlarını dönerek protesto ediyorlar." dedi.
"PROTESTOLAR DEVAM ETSİN"
Provokasyonlara verdikleri destekle yeni bir "Gezi Parkı" hayali kuran New York Times, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gerilimi köpürtmeye çalışıyor. "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu'nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı oldukları mesajını verdi.
ABD'li basın kuruluşu, provokasyona yönelik polis müdahalelerine ilişkin de gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskılama girişimi olduğunu belirtti.
New York Times gazetesi Gezi Parkı provokasyonları zamanında da illegal örgütleri şirinleştirmeye çalışmış, şiddet olaylarını meşrulaştırma girişimlerinde bulunmuştu.