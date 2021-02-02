Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren New York Times'dan Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane göstererek başlatılan eylemlere bir destek de New York Times'dan geldi. PKK destekçisi Kati Piri'nin ardından New York Times da Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek eylemlerin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Bir çok yabancı medya kuruluşunun takip ettiği eylemlere New York Times, platformu üzerinde geniş yer ayırdı.