02 Şubat 2021, Salı
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Kati Piri'den Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek

tarafından pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen etrafında toplanan eylemci grup, rektör ’nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Öte yandan bir dönem Parlamentosunda Türkiye raportörlüğü yapan ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken , Üniversitesi provokasyonunda da sahneye çıktı. Piri, attığı tweetle öğrenci görünümlü provokatörlere destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Kati Piri'den Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek

'ne Prof. Dr. 'nun rektör atanmasını bahane eden CHP'li ve 'li isimler Üniversitesi'nde provokasyonun fitilini ateşledi.

Sözde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden grup DHKP-C marşı eşliğinde halay çekip terör sloganları attı.

Bir süre gösterilerin ateşi düşerken provokatör grup dah sonra 'nin fotoğrafını yere serip üzerine paçavrası yerleştirdi.

BOĞAZİÇİLİ PROVOKATÖRLERE DESTEK AVRUPA'DAN
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bununla da bitmedi. Öğrencilerin arasına giren provokatörler rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar bir kenara provokasyonlara destek de 'dan geldi.

KATI PİRİ SAHNEDE
Daha önce yaşana her olayda Türkiye ve hükümet aleyhine açıklamalarıyla gündem olan 'nun eski Türkiye raportörü , Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili tweett attı.

"CESUR ÖĞRENCİLERE..."
Piri paylaşımında "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor.

Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere"

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