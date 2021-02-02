Kati Piri'den Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek
İstanbul Valiliği tarafından pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan eylemci grup, rektör Melih Bulu’nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Öte yandan bir dönem Avrupa Parlamentosunda Türkiye raportörlüğü yapan ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Kati Piri, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda da sahneye çıktı. Piri, attığı tweetle öğrenci görünümlü provokatörlere destek verdi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını bahane eden CHP'li ve HDP'li isimler Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyonun fitilini ateşledi.
Sözde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden grup DHKP-C marşı eşliğinde halay çekip terör sloganları attı.
BOĞAZİÇİLİ PROVOKATÖRLERE DESTEK AVRUPA'DAN
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bununla da bitmedi. Öğrencilerin arasına giren provokatörler rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar bir kenara provokasyonlara destek de Avrupa'dan geldi.
KATI PİRİ SAHNEDE
Daha önce yaşana her olayda Türkiye ve hükümet aleyhine açıklamalarıyla gündem olan Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili tweett attı.
"CESUR ÖĞRENCİLERE..."
Piri paylaşımında "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor.
Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere"