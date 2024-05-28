Katil İsrail'in "Refah" katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: "Kahrolsun İsrail"

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta ölüm yağdırıyor. Terör devleti son olarak geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs) Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nde Refah kentini kalleşçe hedef aldı. İşgalci israil, yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya tepki yağdı. Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail Ordusu'nun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Konsolosluk önünde toplanan STK üyeleri "Kahrolsun İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. İşte detaylar...