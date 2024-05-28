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Katil İsrail'in "Refah" katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: "Kahrolsun İsrail"

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta ölüm yağdırıyor. Terör devleti son olarak geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs) Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nde Refah kentini kalleşçe hedef aldı. İşgalci israil, yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya tepki yağdı. Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail Ordusu'nun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Konsolosluk önünde toplanan STK üyeleri "Kahrolsun İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 01:02
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Katil İsrail’in Refah katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Kahrolsun İsrail

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

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Katil İsrail’in Refah katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Kahrolsun İsrail

Terör devleti son olarak geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs) bu kez de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nde Refah kentini hedef aldı.

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Katil İsrail’in Refah katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Kahrolsun İsrail

İşgalci israil, yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya tepki yağdı.

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Katil İsrail’in Refah katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Kahrolsun İsrail

"KAHROLSUN İSRAİL"
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan grup, akşam namazını kıldıktan sonra İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Konsolosluk önünde toplanan STK üyeleri "Kahrolsun İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

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Katil İsrail’in Refah katliamına tepkiler çığ gibi! İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Kahrolsun İsrail

İSRAİL'İN SALDIRILARINA DİRENEN GAZZE HALKINI SELAMDI
Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Başkanı Rıdvan Kaya, İsrail'in saldırılarına direnen Gazze halkını selamdı.