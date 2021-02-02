02 Şubat 2021, Salı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde polisin "aşağıdan" sözlerini "aşağı bak" şeklinde çarpıttılar

'nde günlerdir süren provokasyon beklenen desteği bulamayınca sosyal medyada bot hesaplarla algı operasyonu başladı. Polisin "Toplu gitmek yok. " şeklindeki sözlerini çarpıtan binlerce ve PKK bağlantılı hesaplar, sosyal medyada "" şeklinde sloganlaştırarak mağduriyet yaratmaya çalıştı. , LGBT, FETÖ’ye ait hesapların sosyal medyada başlattığı “AşağıBakmayacağız” hashtag çalışması asılsız çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Boğaziçi Üniversitesi'nde polisin aşağıdan sözlerini aşağı bak şeklinde çarpıttılar

'nde günlerdir süren provokasyon devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen provokasyona devam eden marjinal gruplar, 'ye yapılan alçak saldırı sonrası şimdi de sosyal medyada yalan algılarla yayılan görüntü ve bot hesaplardan yapılan paylaşımlarla yeni bir yaratmanın peşine düştü.

Üniversitede süren gösterilerde yürüyüş yapan kalabalık öğrenci grubunun ayrışması için uyarılarda bulunan polis, uyarının karşılık bulmaması sonucu eylemcilere müdahale etti.

Bir polis "Toplu gitmek yok. Aşağıdan" şeklinde öğrencileri uyarırken, polisin sözleri çarpıtılarak sosyal medyaya servis edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaklaşık 500 bin paylaşımda bulunulurken, polisin "aşağıdan" sözleri "aşağı bak" şeklinde çarpıtıldı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler provokasyonun boyutunu net olarak bir kez daha gözler önüne serdi.

BOT HESAPLARLA SLOGAN HALİNE GETİRDİLER

Sosyal medyada ve PKK bağlantılı hesaplarla, marjinal bazı kullanıcılar çarpıtılan sözleri gündemde tutmak için büyük bir çaba harcadı. Binlerce bot hesaptan yapılan spam paylaşımlarla trend listesine sokulan sözlerle büyük bir provokasyona imza atıldı. Polisin defalarca "Ayrılarak gidin", "Toplu şekilde gezmeyin" uyarıları ise görmezden gelindi.

EGM DE TEPKİ GÖSTERDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis memurlarının uyarıları sonrası başlatılan alçak provokasyona, de sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yanıt verdi. 'den yapılan paylaşımda "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" denildi.

BAKAN SOYLU PROVOKASYONA DİKKAT ÇEKTİ

da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile provokasyona dikkat çekti. Soylu, hesabından "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan,bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı, Sizden beklentimiz, okul başarısı, Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır." dedi.

YOL TV'NİN YALANINA CHP VE HDP ORTAK OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya almak isteyen üniversite öğrencilerinin bina önüne gelirken toplu yürümesini engellemek isteyen polisin "in aşağı, in aşağı, aşağıdan yürü" sözleri "Yol Tv" tarafından manipüle edildi. Yol Tv polisin söylediği sözleri çarpıtarak aşağıya bak şeklinde verdiği yalan haberi kısa sürede sosyal medyada büyüdü.

CHP GEZİ EYLEMİ PEŞİNDE

Son dönemde darbe imalı paylaşımlar yapan CHP, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Gezi Parkı Eylemi devşirme peşine düştü. Yol Tv'nin aşağıya bak yalanı üzerine sosyal medyada büyüyün yalan propagandasına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP'li ve 'liler #AslaAşağıyabakmayacağız hashtagine destek vererek, emniyet teşkilatını hedef aldı. Aynı CHP Boğaziçi eylemleri sırasında yapılan saygısızlığı ise kınamadı.

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