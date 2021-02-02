Boğaziçi Üniversitesi'nde polisin "aşağıdan" sözlerini "aşağı bak" şeklinde çarpıttılar

BAKAN SOYLU PROVOKASYONA DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile provokasyona dikkat çekti. Soylu, Twitter hesabından "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan,bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı, Sizden beklentimiz, okul başarısı, Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır." dedi.

YOL TV'NİN YALANINA CHP VE HDP ORTAK OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya almak isteyen üniversite öğrencilerinin bina önüne gelirken toplu yürümesini engellemek isteyen polisin "in aşağı, in aşağı, aşağıdan yürü" sözleri "Yol Tv" tarafından manipüle edildi. Yol Tv polisin söylediği sözleri çarpıtarak aşağıya bak şeklinde verdiği yalan haberi kısa sürede sosyal medyada büyüdü.

CHP GEZİ EYLEMİ PEŞİNDE

Son dönemde darbe imalı paylaşımlar yapan CHP, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Gezi Parkı Eylemi devşirme peşine düştü. Yol Tv'nin aşağıya bak yalanı üzerine sosyal medyada büyüyün yalan propagandasına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP'li ve HDP'liler #AslaAşağıyabakmayacağız hashtagine destek vererek, emniyet teşkilatını hedef aldı. Aynı CHP Boğaziçi eylemleri sırasında Kabe-i Muazzama yapılan saygısızlığı ise kınamadı.