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Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar Rams Park'a ulaştı

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar Rams Park’a ulaştı

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılıların sevinci Rams Park'ta devam edecek. İşte o şölen havasındaki kutlamaları saniye saniye ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PAYLAŞIMI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aslan'ın resmi profillerinden 'Düğün var dernek var, haykırsın herkes! Elinde kupa ile Galatasaray gleiyor' ifadesine yer verilerek video paylaşıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için yola çıkmadan önce Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdi.

RAMS PARK'A DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Büyük ilgi gösterilen futbolcular yürümekte zorlanırken kafile sonrasında yola çıktı.

EMİR CAN İĞREK SAHNEDE

Ünlü popçu Emir Can İğrek, şarkılarıyla Rams Park'taki binlerce taraftarı coşturdu. İğrek çimlere de inerek tribünlere üçlü çektirip meşale yaktı. Yine binlerle marş söyleyerek coşkunu artırdı. Ayrıca DJ Suat Ateşdağlı da performansını sergiledi.

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