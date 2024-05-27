Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar Rams Park’a ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PAYLAŞIMI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aslan'ın resmi profillerinden 'Düğün var dernek var, haykırsın herkes! Elinde kupa ile Galatasaray gleiyor' ifadesine yer verilerek video paylaşıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için yola çıkmadan önce Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdi.