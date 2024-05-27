Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar Rams Park'a ulaştı
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılıların sevinci Rams Park'ta devam edecek. İşte o şölen havasındaki kutlamaları saniye saniye ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.
DÜĞÜN VAR DERNEK VAR, HAYKIRSIN HERKES!— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 27, 2024
ELİNDE KUPAYLA CİMBOM GELİYOR! 🏆#ŞampiyonGalatasaray pic.twitter.com/YGqJJRNZQQ
GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PAYLAŞIMI
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aslan'ın resmi profillerinden 'Düğün var dernek var, haykırsın herkes! Elinde kupa ile Galatasaray gleiyor' ifadesine yer verilerek video paylaşıldı.
FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI
Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için yola çıkmadan önce Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdi.
RAMS PARK'A DOĞRU YOLA ÇIKTILAR
Büyük ilgi gösterilen futbolcular yürümekte zorlanırken kafile sonrasında yola çıktı.
EMİR CAN İĞREK SAHNEDE
Ünlü popçu Emir Can İğrek, şarkılarıyla Rams Park'taki binlerce taraftarı coşturdu. İğrek çimlere de inerek tribünlere üçlü çektirip meşale yaktı. Yine binlerle marş söyleyerek coşkunu artırdı. Ayrıca DJ Suat Ateşdağlı da performansını sergiledi.
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