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Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

Gönül Dağı'nın geleceğiyle ilgili merakla beklenen günler nihayet sona erdi. Uzun süren bekleyişin ardından dizinin hayranlarına sürpriz bir karar açıklandı. Dört sezon boyunca ekranlarda başarıyla devam eden Gönül Dağı dizisinin kaderi, son zamanlarda belirsizliklerle doluydu. Ancak, milyonlarca seyircinin beklediği açıklama sonunda yapıldı. İşte Gönül Dağı'nın geleceğine dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:05
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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

Uzun bir belirsizlik dönemi sona erdi. Dört sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen "Gönül Dağı" dizisi için kesin bir karar alındı. Ayrıca diziye veda eden isimlerin ardından yeni sezonda kadrodan ayrılacak olanların olup olmayacağı da merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

Beşinci Sezon Onayı Geldi!

Dizinin yayın hayatındaki geleceği netlik kazandı ve yeni bir döneme hazırlık başladı.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

Gönül Dağı, 142. bölümüyle sezon finali yapacak ve Eylül ayında izleyicilerle buluşacak olan yeni bölümleriyle heyecan dolu bir döneme giriş yapacak.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

Kadro Değişiklikleri Belirsiz

Ancak yeni sezonun kadrosunda olası değişiklikler hala belirsizliğini koruyor. Resmi açıklama geldiğinde sizinle paylaşacağız.

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Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

DİZİYE YAKIN ZAMANDA VEDA EDENLER

📌Ali Düşenkalkar, Muammer Kaya, 1-116. bölüm

📌Ecem Özkaya, Zahide Kaya/Arslan 1-103. bölüm

📌Beril Karademir, Sedef Durmaz 1-103. bölüm