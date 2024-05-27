Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...
Gönül Dağı'nın geleceğiyle ilgili merakla beklenen günler nihayet sona erdi. Uzun süren bekleyişin ardından dizinin hayranlarına sürpriz bir karar açıklandı. Dört sezon boyunca ekranlarda başarıyla devam eden Gönül Dağı dizisinin kaderi, son zamanlarda belirsizliklerle doluydu. Ancak, milyonlarca seyircinin beklediği açıklama sonunda yapıldı. İşte Gönül Dağı'nın geleceğine dair tüm detaylar...
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Giriş Tarihi: 27.05.2024 19:05Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:05