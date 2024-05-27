Gönül Dağı’nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...

Uzun bir belirsizlik dönemi sona erdi. Dört sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen "Gönül Dağı" dizisi için kesin bir karar alındı. Ayrıca diziye veda eden isimlerin ardından yeni sezonda kadrodan ayrılacak olanların olup olmayacağı da merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...