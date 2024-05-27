Geceleri uzaydan görülen şehirlerin eşsiz manzarası! Gazze detayı yürekleri dağladı: Umutların ve hayallerin ışığı söndü

Dünyada geceleri uzaydan görülen şehirlerin eşsiz manzaraları tüyleri adeta diken diken ediyor. New York, Sao Paulo, Londra, Tokyo, Paris, İstanbul gibi benzersiz şehirler adeta ışık gibi parlarken, Gazze'deki insanlık dışı katliamın acı fotoğrafı ise hayallerin ve umutların ışığını söndürdü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 27.05.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 20:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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