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Kritik MGK toplantısı! Tüm gözler Başkan Erdoğan'da! İşte masadaki konular...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Kritik MGK toplantısı! Tüm gözler Başkan Erdoğan’da! İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl üçüncü kez Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam olacak. Ayrıca toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada yer alıyor. İşte detaylar...

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl üçüncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele. Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak.

Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ KATLİAMLARI ELE ALINACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamları da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI DA GÖRÜŞÜLECEK

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

MGK’da terör mücadele vurgusuMGK’da terör mücadele vurgusu

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