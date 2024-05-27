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Süper Lig'de sezonun 11'i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti. Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken sezonun en iyi 11'de belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun bulunmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:09
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Süper Lig’de sezonun 11’i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım ünvanının da yeni sahibi oldu. Ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.

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Süper Lig’de sezonun 11’i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

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Süper Lig’de sezonun 11’i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Galatasaray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

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Süper Lig’de sezonun 11’i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.

Diğer yandan Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu sona ererken sezonun en iyi 11'i Opta verilerine göre belli oldu.

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Süper Lig’de sezonun 11’i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Fernando Muslera