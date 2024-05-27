27 Mayıs 2024, Pazartesi
Süper Lig'de sezonun 11'i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti. Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken sezonun en iyi 11'de belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun bulunmaması dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:09
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