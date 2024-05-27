Süper Lig’de sezonun 11’i açıklandı! Fenerbahçeli yıldıza şok! Kadroya alınmadı...

Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.

Diğer yandan Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu sona ererken sezonun en iyi 11'i Opta verilerine göre belli oldu.