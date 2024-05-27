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Bangladeş'te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü olan Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te gitti. izdihama neden oldu. Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla milyonların gönlünü fetheden Özçivit'in aracının önünü kesen hayranları, gitmesine engel olurken polisler güvenlik duvarı ördü. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:48
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Bangladeş’te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde...

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Bangladeş’te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

Dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilen diziler nedeniyle şöhreti sınırları aşan Burak Özçivit, son olarak Bangladeş'teki hayranlarıyla gündem oldu. Bangladeş'te "Kuruluş Osman" dizisine olan ilginin etkisiyle Özçivit, halkın "Osman" sloganlarıyla karşılandı.

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Bangladeş’te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

Kapıda bekleyen kalabalık bir an olsun Burak Özçivit'e nefes aldırmazken oyuncu, aracının da önünün kesilmesiyle oldukça zor anlar yaşadı.

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Bangladeş’te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak aracın etrafını saranlara selam verdi.

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Bangladeş’te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

HAYRANLARI BİRBİRİNİ EZDİ!

O esnada hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Ünlü oyuncunun aracının önünü kesen hayranları gitmesine engel olurken polisler güvenlik duvarı ördü.