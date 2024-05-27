Bangladeş'te Burak Özçivit rüzgarı esti! Böyle karşılanma görülmedi! Birbirlerini ezdiler...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü olan Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te gitti. izdihama neden oldu. Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla milyonların gönlünü fetheden Özçivit'in aracının önünü kesen hayranları, gitmesine engel olurken polisler güvenlik duvarı ördü. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.