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İsrail'in Refah'taki katliamına ünlü oyuncu Candice King'den sert tepki! "Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı"

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail, gözünü mazlumların sığınağı olan Refah'a dikti. Katil İsrail, dün gece (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Binlerce mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ünlü oyuncu Candice King'den geldi. King, yaptığı açıklamada,"Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı. Eğer bu sizin çiziğiniz değilse, siz kafayı sıyırmışsınız. Ben delirmedim siz delirmişsiniz. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz ve bunun normal olduğunu düşünüyorsunuz. Siz normal davranmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 22:58
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İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü oyuncu Candice King’den sert tepki! Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail, gözünü mazlumların sığınağı olan Refah'a dikti..

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İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü oyuncu Candice King’den sert tepki! Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı

40 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Son olarak soykırımcı İsrail , Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.

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İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü oyuncu Candice King’den sert tepki! Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı

Kan donduran vahşete dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Güney Amerikalı ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Candice King,katliam karşısında çılgına döndü

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İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü oyuncu Candice King’den sert tepki! Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı

SESSİZ KALANLARA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında soykırımcı İsrail'e ve katliam karşısında sessiz kalanlara çok sert tepki gösterdi.

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İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü oyuncu Candice King’den sert tepki! Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı

Candice King şu ifadeleri kullandı:

"Bebeklerin kafası kesiliyor. Sizin neyiniz var. İsrail hükümetinden bahsetmiyorum sizden bahsediyorum. Hala sessizsiniz! Çünkü sponsorlarınızı kaybetmek istemiyorsunuz. İnsanlar şu anda yanıyor, bedenleri yanıyor kokuyu tahayyül edebilir musunuz? Hamas'ın bebeklerin başını kestiğine dair sadece söylentiler vardı.