Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avusturya açıklaması: Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıda yaralı polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'le ilgili paylaşımda bulunarak, "Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu, yaralılara yardım eden ve saldırıda bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin'le telefonda görüşmüştü.

Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısını lanetleyerek, "İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. İslam'ı da suistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Tunis görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Bakan Tunis'e İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kendisini arayarak taziyelerini ilettiği için teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, bugün Sierra Leone'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'nin resmi açılışının yapılacağını belirterek, "Sierra Leone'nın Ankara'daki büyükelçiliği, Afrika ülkelerinin 36'ncı büyükelçiliği olacak. Biz de Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Hedefimiz 50'ye ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda yeni büyükelçiliklerimizi açmaya devam edeceğiz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone ile Türkiye'nin ilişkilerinin mükemmel olduğunu kaydederek, "İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirmek için bugün 3 tane anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ve diğerleri ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve yatırımların artması bakımından faydalı olacak. Güvenlik, savunma ve savunma sanayi alanında iş birliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birçok Türk firmasının Sierra Leone'da projeleri üstlenmek ve yatırım yapmak için ilgi duyduklarını görüyoruz, hem de güçlü firmalar. Türk firmalarımızı yatırım yapmak için teşvik edeceğiz" diye konuştu.



'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ'

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısına ilişkin, "Dün gece Viyana'da bir terör saldırısı oldu. Ülke olarak da galiba ilk açıklamayı Türkiye yaptı. Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesine inanıyoruz. Radikalleşme dahil teröre sebep olan gelişmeler konusunda tüm dünya ile iş birliği içinde olmak istediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Bu işin köküne gitmek lazım. Neleri kullanıyor, nasıl insan devşiriyor, neleri suistimal ediyor? İslam'ı da suistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor. Bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için de mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Bir kere daha bu terör saldırısını lanetliyoruz" ifadesini kullandı.





'HİÇBİR TERÖR SALDIRISININ SEBEBİ MEŞRU GÖSTERİLEMEZ'

Bakan Çavuşoğlu, Viyana'daki saldırıda yaralı polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'le ilgili, "Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen canlarını hiçe sayarak teröristlerle mücadele etti, mağdurlara da yardım ettiler. Recep Tayyip kardeşim ayağından yaralandı. İki kardeşimiz bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Tüm Avrupa'da ve dünyada yaşayan Türkler aynı duyguda, aynı histe. İslam karşıtlığı dahil birçok trend var. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez. Teröre sebep olan tüm bu akımlara karşı Avrupa'daki ülkelerle de samimi bir iş birliği içinde olmalıyız, Türkiye buna hazır" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin, "Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık, net, 'kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın'. Azerbaycan'ı yalnız bırakmamız mümkün değil. Azerbaycan hukuken de ahlaken de haklıdır, 30 yıldır işgal edilen topraklarını almak için kendi topraklarında mücadele ediyor. Bundan sonra da atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, AVUSTURYALI MEVKİDAŞI SCHALLENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Schallenberg ile görüşmesinde, Viyana'da düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini ileterek, Türkiye'nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

